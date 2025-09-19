Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Alkoholisiert durch die Nacht
Mühlhausen (ots)
In den frühen Freitagmorgenstunden stoppten Polizeibeamte aus dem Unstrut-Hainich-Kreis im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle einen Radfahrer in der Straße Am Flachswasser. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 47-Jährigen kurz nach 3 Uhr einen Wert von beinahe zwei Promille. Die Beamten brachten den Mann in das nächstgelegene Klinikum zur Durchführung einer Blutprobenentnahme, um die genau Konzentration an Alkohol im Blut beweissicher festzustellen. Dem Radfahrer wurde die Weiterfahrt untersagt.
