Polizei Hagen

POL-HA: Widerstand: Randalierer beißt Polizisten

Hagen (ots)

In einem Hagener Krankenhaus randalierte am Mittwochabend (10.09.2025) ein 41-Jähriger, der im Zuge des Polizeieinsatzes einen Beamten biss.

Die Einsatzkräfte wurden gegen 18.30 Uhr zur Unterstützung in das Krankenhaus gerufen, wo der Mann in seinem Patientenzimmer Gegenstände umherwarf und sich nicht beruhigen ließ. Der 41-Jährige beleidigte und bedrohte die dort eingetroffenen Beamten. Diese beabsichtigten, den aggressiven Mann zu fixieren. Dabei sperrte er sich massiv und versuchte, die Einsatzkräfte zu schlagen und zu treten. Ihm gelang es, einen der Polizisten in den Finger zu beißen. Er und ein weiterer Beamter wurden im Zuge der Widerstandshandlungen leicht verletzt. Im weiteren Verlauf konnten sie den Randalierer Rettungskräften übergeben, die den Mann in eine psychiatrische Einrichtung brachten. Nach einer ambulanten Behandlung der leichtverletzten Beamten verblieben diese im Dienst. (rst)

