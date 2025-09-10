POL-HA: Verkehrskontrollen: Einsatzkräfte zeigen Präsenz und ahnden Verstöße

Polizei Hagen

Verkehrskontrollen: Einsatzkräfte zeigen Präsenz und ahnden Verstöße

Hagen

Am Dienstag (09.09.25) führten Beamte der Hagener Polizei gezielte Verkehrskontrollen zur Verfolgung von Verkehrsdelikten durch. An unterschiedlichen Kontrollstellen im Hagener Stadtgebiet überprüften die Einsatzkräfte zahlreiche Fahrzeuge. Die Beamten zeigten Präsenz und klärten Autofahrer über die Verstöße auf, um dadurch zur Erhöhung der Sicherheit im Straßenverkehr beizutragen.

Trotz des starken Regens konnten an der Weststraße insgesamt 14 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden. Die Einsatzkräfte maßen eine 30-jährige Autofahrerin aus Dortmund mit 72 km/h und einen 28-jährigen Hagener mit 71 km/h bei erlaubten 50 km/h. Beide erwartet ein Bußgeld. In einem anderen Fahrzeug versäumte ein 38-jähriger Hagener, seinen drei Monate alten Sohn ordnungsgemäß zu sichern. Der Säugling lag in seiner Babyschale, ohne dass diese mit der Rücksitzbank verbunden war. Neben einem Bußgeld muss der Fahrer noch mit einem Punkt in der "Verkehrssünderkartei" rechnen.

Sowohl an der Weststraße als auch im Rahmen weiterer Kontrollen an der Eckeseyerstraße konnten zahlreiche Fahrzeuge mit mangelhafter Beleuchtung festgestellt werden. Hinzu kamen mehrere Gurtverstöße, darunter erneut ein 41-jähriger Hagener, der seinen zwei Jahre alten Sohn in einem Kindersitz beförderte, ohne dass der Sitz gesichert war. Darüber hinaus hielten die Einsatzkräfte fünf Autofahrer an, die während der Fahrt ihr Handy nutzten - trotz der ohnehin schlechten Sicht- und Straßenverhältnisse aufgrund des Regens. Die Polizei betont: Ablenkung am Steuer ist nicht nur gefährlich, sondern wird auch teuer. Alle Betroffene erwartet ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro sowie ein Punkt in der "Verkehrssünderkartei". (rst)

