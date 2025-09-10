PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hagen

POL-HA: Alleinunfall auf E-Scooter - 15-Jährige stürzt auf Kopfsteinpflaster

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Am Dienstag (09.09.2025) stürzte eine 15-Jährige in der Herrenstraße, als sie gegen 20 Uhr die dortige Fußgängerzone befuhr. Vermutlich geriet sie auf dem nassen Kopfsteinpflaster ins Rutschen und verlor dabei die Kontrolle über ihren E-Scooter. Sie fiel über den Lenker auf die Straße und verletzte sich dabei leicht. Rettungskräfte brachten sie wenig später in ein Hagener Krankenhaus. Die Hagener Polizei rät zur Vorsicht auf regennasser Fahrbahn. Insbesondere Kopfsteinpflaster sind für Fahrzeuge auf zwei Rädern gefährlich! Sollte das Vorderrad wegrutschen, sind der E-Scooter, das Fahrrad oder das Motorrad während der Fahrt kaum noch zu kontrollieren. Die Polizei empfiehlt, das sichere Fahren mit dem E-Scooter zu üben und einen Helm zu tragen. (hir)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Alle Meldungen Alle
  • 10.09.2025 – 10:30

    POL-HA: Verkehrsunfallflucht: E-Scooter-Fahrer prallt gegen Mercedes und fährt davon

    Hagen-Vorhalle (ots) - Ein bislang unbekannter E-Scooter-Fahrer beschädigte am Dienstagmorgen (09.09.2025) einen Mercedes-Benz eines 21-Jährigen, der von einem Tankstellen-Gelände fahren wollte. Anschließend flüchtete der Unfallverursacher. Der Mercedes-Fahrer beabsichtigte um etwa 6 Uhr vom Tankstellen-Gelände an der Herdecker Straße auf die Fahrbahn zu fahren. ...

    mehr
  • 10.09.2025 – 08:51

    POL-HA: Zusammenstoß mit Autotür: 19-Jährige angefahren

    Hagen-Mitte (ots) - Auf Emst fuhr eine bislang unbekannte Frau am Montag (08.09.2025) mit geöffneter Tür los und stieß damit gegen eine 19 Jahre alte Fußgängerin, die leicht verletzt wurde. Die Fahrerin eines Seat Ateca war um etwa 13.15 Uhr auf der Natorpstraße in Richtung Kratzkopfstraße unterwegs, als sie mit einer geöffneten Autotür gegen den Rücken einer jungen Frau prallte. Die 19-Jährige war zu diesem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren