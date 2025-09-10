Polizei Hagen

POL-HA: Alleinunfall auf E-Scooter - 15-Jährige stürzt auf Kopfsteinpflaster

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Am Dienstag (09.09.2025) stürzte eine 15-Jährige in der Herrenstraße, als sie gegen 20 Uhr die dortige Fußgängerzone befuhr. Vermutlich geriet sie auf dem nassen Kopfsteinpflaster ins Rutschen und verlor dabei die Kontrolle über ihren E-Scooter. Sie fiel über den Lenker auf die Straße und verletzte sich dabei leicht. Rettungskräfte brachten sie wenig später in ein Hagener Krankenhaus. Die Hagener Polizei rät zur Vorsicht auf regennasser Fahrbahn. Insbesondere Kopfsteinpflaster sind für Fahrzeuge auf zwei Rädern gefährlich! Sollte das Vorderrad wegrutschen, sind der E-Scooter, das Fahrrad oder das Motorrad während der Fahrt kaum noch zu kontrollieren. Die Polizei empfiehlt, das sichere Fahren mit dem E-Scooter zu üben und einen Helm zu tragen. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell