POL-HA: Zusammenstoß mit Autotür: 19-Jährige angefahren
Hagen-Mitte (ots)
Auf Emst fuhr eine bislang unbekannte Frau am Montag (08.09.2025) mit geöffneter Tür los und stieß damit gegen eine 19 Jahre alte Fußgängerin, die leicht verletzt wurde.
Die Fahrerin eines Seat Ateca war um etwa 13.15 Uhr auf der Natorpstraße in Richtung Kratzkopfstraße unterwegs, als sie mit einer geöffneten Autotür gegen den Rücken einer jungen Frau prallte. Die 19-Jährige war zu diesem Zeitpunkt zu Fuß in dieselbe Richtung unterwegs und wurde im Zuge des Zusammenstoßes leicht verletzt. Sie sprach die Fahrerin, die nach der Kollision kurz anhielt, auf den Umstand an. Diese war sich jedoch keiner Schuld bewusst und setzte ihre Fahrt fort. Die 19-Jährige erschien am Folgetag an der Polizeiwache und brachte den Vorfall zur Anzeige. Die Ermittlungen laufen. (rst)
