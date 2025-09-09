Polizei Hagen

POL-HA: Auffahrunfall mit vier Fahrzeugen und zwei Verletzten

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Montag (08.09.2025) fuhr eine 22-Jährige gegen 15:30 Uhr in ihrem VW die Straße Wasserloses Tal hinab. Dort musste sie verkehrsbedingt abbremsen. Aus ungeklärter Ursache fuhr von hinten eine 48-jährige Skoda-Fahrerin auf. Der VW wurde durch die Wucht des Aufpralls auf den Renault eines 21-Jährigen geschoben. Anschließend touchierte dieser Renault schlussendlich den VW eines 30-Jährigen. Die 22-Jährige und der 30-Jährige wurden leicht verletzt und später in Krankenhäuser gebracht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Wie genau es zum Unfall kommen konnte, ermittelt jetzt das Hagener Verkehrskommissariat. (hir)

