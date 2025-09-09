Polizei Hagen

POL-HA: Verstoß gegen die Ladungssicherung - Drei schwere Silos rollen über Ladefläche eines fahrenden LKW

Hagen (ots)

Beamten des Verkehrsdienstes der Hagener Polizei ging am Freitagmorgen (05.09.2025) ein LKW-Fahrer ins Netz, der seine Ladung ohne Sicherung transportierte. Gegen 10.20 Uhr fuhren die Polizisten über die Feithstraße in Richtung der Lützowstraße. Dort wurden sie auf den LKW aufmerksam und hatten den Verdacht, dass der 52-jährige Fahrer nicht angeschnallt war. Als dieser für die anschließende Verkehrskontrolle seinen LKW abbremste, hörten die Beamten, dass die Ladung auf der Ladefläche herumrutschte und -rollte. Es handelte sich um insgesamt drei Silobehälter auf Rollen mit einem Gewicht von jeweils mehreren hundert Kilogramm, die der 52-Jährige vor Fahrtantritt nicht gesichert hatte. Außerdem befanden sich mehrere ungesicherte, mit Metall gefüllte Behälter an der Stirnwand der Ladefläche. Die Beamten des Verkehrsdienstes untersagten dem Fahrer die Weiterfahrt bis zur erfolgten Sicherung und leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen ihn ein. Auf den Mann kommt nun ein Bußgeld in Höhe von 60 Euro sowie ein Punkt in Flensburg zu. (sen)

