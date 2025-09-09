Polizei Hagen

POL-HA: 38-Jähriger schlägt 17-Jährige in Altenhagen - Nothammer sichergestellt

Hagen-Altenhagen (ots)

Am Montag (08.09.2025) riefen mehrere Passanten die Polizei gegen 16:30 Uhr in die Altenhagener Straße. Dort war kurz zuvor eine 17-Jährige zu Boden gegangen. Ein 38-Jähriger hatte diese und ihre gleichaltrige Bekannte bereits in einem Linienbus belästigt und mit einer Wasserflasche nassgespritzt. Als er anschließend mit der Plastikflasche auf den Kopf der 17-Jährigen schlug, ging ihre Freundin dazwischen. Diese schlug der Mann nieder. Anschließend entfernte er sich und konnte durch die Polizei in der Liefereinfahrt eines Supermarktes gestellt werden. Die Beamten mussten den aggressiven 36-Jährigen fesseln und ihn später in das Polizeigewahrsam überführen. Bei einer Durchsuchung fanden die Polizisten bei dem Mann einen offenbar gestohlenen Nothammer auf, den sie sicherstellten. Die 17-Jährige wurde vor Ort durch Rettungskräfte behandelt. Die Polizisten legten eine umfangreiche Anzeige vor. (hir)

