Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsunfall an Kreuzung: 22-Jährige fährt über rote Ampel - zwei Verletzte

Hagen-Altenhagen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Altenhagen wurden zwei Autofahrerinnen am Freitag (05.09.2025) leicht verletzt. Eine 22-jährige Iserlohnerin hielt um etwa 14 Uhr mit ihrem Audi A7 vor der rotzeigenden Ampel an der Kreuzung Feithstraße / Knippschildstraße / Boeler Straße / Hagener Straße. Trotz des Rotlichtes setzte die 22-Jährige ihre Fahrt in Richtung Hagener Straße plötzlich fort. Im Kreuzungsbereich stieß sie daraufhin mit der rechten Seite eines BMW 320Ci einer 61-Jährigen zusammen, die aus der Knippschildstraße in Richtung Boeler Straße unterwegs war.

Beide Frauen wurden durch die Wucht des Zusammenpralls leicht verletzt und mussten in einem Krankenhaus behandelt werden. Ihre Autos wiesen starke Deformierungen auf und waren nicht mehr fahrbereit. Sie mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Die 22-jährige Iserlohnerin gab im Rahmen der Unfallaufnahme an, dass sie vermutlich kurz unaufmerksam gewesen war und daher losgefahren sei. Die Ermittlungen zur Unfallursache führt nun das Verkehrskommissariat der Hagener Polizei. (rst)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

