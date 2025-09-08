Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrssicherheitsberater der Hagener Polizei besuchen Markt

Hagen-Altenhagen (ots)

Am Mittwoch, 10. September 2025, besuchen die Verkehrssicherheitsberater der Hagener Polizei den Markt Altenhagen - die Polizistinnen und Polizisten informieren Interessierte während der Marktzeit an einem Stand über unterschiedliche Verkehrssicherheitsthemen. Gerade das Thema E-Bikes/Pedelecs liegt ihnen dabei besonders am Herzen. Denn die höhere Fahrgeschwindigkeit der Räder in Kombination mit fehlender Fahrpraxis oder falschen Einschätzungen kann schnell gefährlich werden. Umso wichtiger ist es, dass Radfahrerinnen und Radfahrer ihre Elektroräder möglichst souverän beherrschen.

Wer spontan ein paar Tipps zum sicheren Fahren benötigt, sollte sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen und das Team ansprechen. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. (arn)

