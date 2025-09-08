PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrssicherheitsberater der Hagener Polizei besuchen Markt

Hagen-Altenhagen (ots)

Am Mittwoch, 10. September 2025, besuchen die Verkehrssicherheitsberater der Hagener Polizei den Markt Altenhagen - die Polizistinnen und Polizisten informieren Interessierte während der Marktzeit an einem Stand über unterschiedliche Verkehrssicherheitsthemen. Gerade das Thema E-Bikes/Pedelecs liegt ihnen dabei besonders am Herzen. Denn die höhere Fahrgeschwindigkeit der Räder in Kombination mit fehlender Fahrpraxis oder falschen Einschätzungen kann schnell gefährlich werden. Umso wichtiger ist es, dass Radfahrerinnen und Radfahrer ihre Elektroräder möglichst souverän beherrschen.

Wer spontan ein paar Tipps zum sicheren Fahren benötigt, sollte sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen und das Team ansprechen. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. (arn)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

