Polizei Hagen

POL-HA: Einbruch in Drogeriemarkt

Hagen (ots)

Am Freitagabend gegen 22:40 Uhr meldete sich ein Zeuge beim Polizeinotruf und berichtete, dass er eine Person dabei beobachte, wie diese die Schiebetür eines Drogeriemarktes gewaltsam aufschob und in die Räumlichkeiten eindrang.

Als die eingesetzten Polizeibeamten an der Örtlichkeit in der Hagener Innenstadt eintrafen, stellten diese fest, dass die Alarmanlage optisch und akustisch in Betrieb war. Darüber hinaus war die im Eingangsbereich befindliche Vernebelungsanlage ausgelöst worden.

Zeitgleich mit dem Eintreffen der Polizei versuchte der Einbrecher das Geschäft fluchtartig durch die Schiebetür wieder zu verlassen. Dabei ging die Tür allerdings wieder zu, so dass der Einbrecher in der Schiebtür eingeklemmt wurde und nicht mehr weglaufen konnte.

Der Einbrecher wurde auf frischer Tat festgenommen. Dabei stellte sich heraus, dass es sich um eine 41jährige polizeibekannte Frau handelte. Diese war deutlich alkoholisiert und verfügt über keinen festen Wohnsitz.

Aufgrund dieser Umstände wurde sie vorläufig festgenommen und dem Polizeigewahrsam zugeführt. Die von der Frau entwendeten Waren (8 Flacons Parfüm im Gesamtwert von rund 850 Euro) wurden sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Kriminalpolizei Hagen. (tr)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

