Polizei Hagen

POL-HA: Diebesgut liegen gelassen - Zeugin findet Bündel Leitungskabel

Hagen-Vorhalle (ots)

Am Donnerstag (04.09.2025) machte eine Spaziergängerin gegen 09:30 Uhr im Bereich des Steinbruchs am Sporbecker Weg eine merkwürdige Entdeckung. Dort lagen fast 90 anderthalb Meter lange Leitungskabel gebündelt auf dem Boden. Vermutlich handelt es sich um Diebesgut, das für den weiteren Transport dort abgelegt wurde. Wieso die Täter von ihrem Vorhaben abließen und woher die Kabel stammen, ist noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 02331 986 2066 entgegen. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell