POL-HA: 78-Jähriger will Grillen verbieten und bedroht Nachbarn mit Gasdruckpistole

Hagen-Eckesey (ots)

"Ich gebe euch 15 Minuten Zeit, den Grill auszumachen. Wenn ihr nicht aufhört, können wir das auch anders regeln." Das offenbarte ein 78-Jähriger am Donnerstag (04.09.2025) seinen Nachbarn in der Eckeseyer Straße, die im Garten grillten. Im Anschluss zog der Senior eine Pistole aus seiner Hosentasche, um seiner Forderung Ausdruck zu verleihen. Ein 23-Jähriger rief die Polizei. Die Beamten konnten den 78-Jährigen antreffen. Die Polizisten stellten die 9-mm-Pistole, die sich als Schreckschusswaffe herausstellte, sicher und legten unter anderem eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz vor. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren