POL-HA: Einbruch in ehemaliges Krankenhaus - wer kann Hinweise geben?

Hagen-Boele (ots)

Zwischen Mittwoch (03.09.2025) gegen 15 Uhr und Donnerstag (04.09.2025) gegen 7 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in das leerstehende St. Johannes-Hospital ein. Die Unbekannten drangen im Bereich des Kellers durch gewaltsames Öffnen eines Fensters in das Gebäude in der Hospitalstraße ein. Innerhalb des ehemaligen Krankenhauses beschädigten die Einbrecher zudem mehrere Türen, um sich Zutritt zu weiteren Räumlichkeiten zu verschaffen. Anschließend entfernten sie sich unerkannt.

Ob die bislang unbekannten Personen etwas entwendeten, ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht bekannt. Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise, die die Ermittlungen unterstützen könnten: Wer hat verdächtige Beobachtungen im Bereich der Hospitalstraße gemacht oder kann Hinweise zur Identität der Täter geben? Die Polizei Hagen nimmt Hinweise jederzeit telefonisch unter der Rufnummer 02331 986 2066 entgegen. (rst)

