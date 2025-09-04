PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hagen

POL-HA: Jugendliche geraten in Streit - 17-Jähriger mit Glasflasche beworfen

Hagen-Mitte (ots)

Auf dem Spielplatz im Volmepark gerieten am Mittwoch (03.09.2025) zwei Jugendliche in einen Streit, der gegen 18 Uhr eskalierte. Hierbei bewarf ein 16-Jähriger einen ein Jahr älteren Jugendlichen mit einer Glasflasche und traf ihn dabei am Bein. Anschließend entfernte sich der aus Schwerte kommende Minderjährige. Polizisten leiteten ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung gegen ihn ein. Sie erteilten dem leicht verletzten 17-Jährigen nach der Klärung des Sachverhaltes einen Platzverweis. Der 16-Jährige konnte am Abend nicht angetroffen werden. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei. (arn)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen

