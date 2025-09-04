POL-HA: Jugendliche geraten in Streit - 17-Jähriger mit Glasflasche beworfen
Hagen-Mitte (ots)
Auf dem Spielplatz im Volmepark gerieten am Mittwoch (03.09.2025) zwei Jugendliche in einen Streit, der gegen 18 Uhr eskalierte. Hierbei bewarf ein 16-Jähriger einen ein Jahr älteren Jugendlichen mit einer Glasflasche und traf ihn dabei am Bein. Anschließend entfernte sich der aus Schwerte kommende Minderjährige. Polizisten leiteten ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung gegen ihn ein. Sie erteilten dem leicht verletzten 17-Jährigen nach der Klärung des Sachverhaltes einen Platzverweis. Der 16-Jährige konnte am Abend nicht angetroffen werden. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei. (arn)
