Polizei Hagen

POL-HA: 54-Jähriger löst Polizeieinsatz aus und leistet Widerstand

Hagen-Haspe (ots)

In der Kölner Straße löste ein 54-Jähriger am Mittwochabend (03.09.2025) durch eine Ruhestörung einen Polizeieinsatz aus. Im weiteren Verlauf leistete der polizeibekannte Mann Widerstand.

Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Kölner Straße meldeten der Leitstelle der Polizei um etwa 22.50 Uhr, dass in dem Haus ein Rauchmelder ausgelöst wurde. Da sich die Bewohner des Hauses in der Nähe des Ennepeparks nicht trauten, den als aggressiv geltenden Nachbarn aus der betroffenen Wohnung selbst anzusprechen, erschienen die Einsatzkräfte vor Ort. Trotz mehrfachen Klopfens öffnete der Mann die Wohnungstür nicht. Die Beamten öffneten sodann selbst die Tür und trafen den polizeibekannten 54-jährigen Mann an, der sich ohne eingeschaltetes Licht in seiner Wohnung aufhielt. Daraufhin kam er aggressiv auf die Beamten zu und bäumte sich ihnen gegenüber auf, dabei versuchte er die Wohnungstür in Richtung der Beamten zuzuschlagen.

Die Polizisten stellten im weiteren Verlauf fest, dass der Mann ein Messer an seinem Gürtel trug. Immer wieder lief er aus dem Sichtbereich der Beamten in seine Wohnung und hielt seine Hände hinter seinem Rücken versteckt. Nach wiederholten Androhungen von Reizgas setzten die Einsatzkräfte dieses schließlich ein. Dennoch wehrte sich der Mann erheblich und verletzte einen eingesetzten Beamten leicht. Die Polizisten brachten den Mann zur Verhinderung weiterer Straftaten ins Polizeigewahrsam und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. (rst)

