POL-HA: Hagener fährt unter Drogeneinfluss und ohne Versicherungsschutz mit E-Scooter

Hagen-Mitte (ots)

Da ein Hagener Dienstagmorgen (02.09.2025) mit einem E-Scooter ohne gültigen Versicherungsschutz im öffentlichen Verkehrsraum fuhr, erhielt der 25-Jährige eine Strafanzeige. Polizisten stoppten ihn, als er aus Richtung der Hindenburgstraße kommend die Gerberstraße befuhr. Als die Beamten den Mann ansprachen, bemerkten sie seine auffällig verengten Pupillen und gerötete Bindehäute. Er war auffallend nervös. Nach Feststellung der Personalien konfrontierte ein Polizist den 25-Jährigen mit seinen auffälligen Feststellungen. Darauf angesprochen gab der Hagener spontan an, dass er zwei Stunden zuvor Haschisch konsumiert habe. Ein freiwilliger Drogenvortest verlief positiv auf eine weitere Substanz. Der 25-Jährige musste eine Blutprobe abgeben.

Auf den fehlenden Versicherungsschutz angesprochen, erzählte der Mann den Einsatzkräften, dass er noch keine Versicherung habe. Er sei davon ausgegangen, dass er das Kennzeichen von dem Hersteller des E-Scooters bekommen würde. Dem Mann wurde die Fahrt bis zum vollständigen Abbau der berauschenden Substanzen untersagt. Ihm wurde ebenfalls noch einmal mitgeteilt, dass er den E-Scooter nicht im öffentlichen Straßenverkehr bewegen darf, solange kein gültiger Pflichtversicherungsschutz besteht. Da er die Polizisten grinsend und provokant fragte, was passieren würde, wenn er wieder auf den E-Scooter steigen und einfach vor der Polizei wegfahren würde, stellten die Einsatzkräfte das Fahrzeug sicher. Die Beamten fertigten eine Anzeige aufgrund der Fahrt unter dem Einfluss von Drogen und eine Anzeige bezüglich des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. (arn)

