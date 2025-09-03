Polizei Hagen

POL-HA: 32-Jährige wirft in Fastfood-Restaurant mit Essen um sich

Hagen-Vorhalle (ots)

In einem Fastfood-Restaurant in Vorhalle warf eine 32-Jährige am Dienstag (02.09.2025) mit Essen um sich und versuchte, zwei Männer anzugreifen.

Die 20- und 21-jährigen Männer gingen um etwa 16.45 Uhr in das Restaurant an der Herdecker Straße und gaben ihre Bestellungen auf. Kurze Zeit später betrat eine 32-jährige Bekannte der beiden das Lokal und begann, lautstark herumzuschreien. Zudem warf sie mit Lebensmitteln nach den Männern. Daraufhin verließen die beiden den Imbiss und begaben sich auf den rückwärtig gelegenen Parkplatz. Die Frau folgte ihnen und versuchte, sie zu schlagen und zu treten, bevor sich die 32-Jährige zu Fuß von dem Parkplatz entfernte. Die Männer meldeten den Vorfall der Polizei. Beamte erschienen vor Ort, konnten die 32-Jährige jedoch nicht mehr im Nahbereich antreffen. Die Einsatzkräfte fertigten eine Strafanzeige wegen versuchter Körperverletzung. (rst)

