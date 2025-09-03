Polizei Hagen

POL-HA: Straßenverhältnisse führen zu Sturz einer jungen Motorradfahrerin

Hagen-Lennetal (ots)

Eine 17-Jährige übersah am Dienstag (02.09.2025) während einer Fahrt mit ihrem Motorrad ein Schlagloch auf der Industriestraße. Die junge Hagenerin näherte sich gegen 20.15 Uhr der Kreuzung, als sie aufgrund der Straßenverhältnisse ins Ungleichgewicht kam und auf die rechte Seite stürzte. Die Jugendliche zog sich leichte Verletzungen zu, sie kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell