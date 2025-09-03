Polizei Hagen

POL-HA: Kind wird angefahren und leicht verletzt

Hagen-Mitte (ots)

Ein vierjähriges Mädchen rannte am Dienstagabend (02.09.2025) auf die Straße und wurde angefahren. Anschließend musste es ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden.

Der 37-jährige Fahrer eines Opel Zafira bog um etwa 19.15 Uhr verbotenerweise vom Märkischen Ring nach links in die Buschhofstraße ab. Während des Abbiegevorgangs hielt sich ein Kind auf dem dortigen Bürgersteig auf, das daraufhin unvermittelt auf die Fahrbahn rannte. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Auto. Das Kind wurde durch die Kollision leicht verletzt und musste von Rettungskräften behandelt werden. Anschließend brachten sie das verletzte Mädchen für eine weiterführende Behandlung in ein Krankenhaus. (rst)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell