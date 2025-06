Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festnahme in Kehl: Geldstrafe bezahlt - 50 Tage Haft abgewendet

Kehl (ots)

Im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen wurde am Dienstagnachmittag (10.06.) ein sudanesischer Staatsangehöriger an der Straßenbahnhaltestelle in Kehl von der Bundespolizei festgenommen. Der 45-Jährige wurde mit einem Haftbefehl wegen eines Vergehens gegen das Aufenthaltsgesetz gesucht. Durch das Bezahlen der Geldstrafe konnte der Mann eine 50-tägige Haftstrafe abwenden.

