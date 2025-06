Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Grenzkontrolle in Altenheim: Unter Schleusungsverdacht

Altenheim (ots)

Ein 37-Jähriger versuchte gestern zwei Personen unerlaubt nach Deutschland einzuschleusen. Die Bundespolizei verweigerte ihm die Einreise nach Deutschland.

Am Montagnachmittag (09.06.) wurde ein georgischer Staatsangehöriger am Grenzübergang in Altenheim im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen als Fahrer eines PKWs von der Bundespolizei kontrolliert. Mit ihm fuhren zwei weitere georgische Staatsangehörige. Alle drei Personen konnten keine Dokumente vorweisen, die sie zur Einreise und zum Aufenthalt in Deutschland berechtigen. Es bestand der Verdacht des Einschleusens von Ausländern. Gegen den 37-jährigen Fahrer wurde Anzeige erstattet. Nach Abschluss der Maßnahmen wurden allen Personen die Einreise verweigert.

