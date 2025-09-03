Polizei Hagen

POL-HA: Festnahme nach zwei Ladendiebstählen

Hagen-Mitte (ots)

In einer Drogerie in der Hohenzollernstraße wurde am Dienstag (02.09.2025) ein Ladendieb auf frischer Tat ertappt. Um 15.15 Uhr beobachtete ein Mitarbeiter den 42-Jährigen und sah, wie der Mann Parfüm im Wert von über 500 Euro in seiner Jacke versteckte. Als er den Ausgang passiert hatte, sprach der Zeuge den Ladendieb an und verständigte anschließend die Polizei. Der 42-Jährige gab die Tat gegenüber einer hinzugerufenen Streifenwagenbesatzung zu. In seinem Rucksack fanden die Beamten weiteres Diebesgut aus einem Bekleidungsgeschäft. Der Trainingsanzug hatte einen Wert in Höhe von über 100 Euro. Die Einsatzkräfte fertigten zwei Strafanzeigen aufgrund der Diebstähle. Sie nahmen den Mann vorläufig fest. (arn)

