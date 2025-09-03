Polizei Hagen

POL-HA: Taxikunde prellt Rechnung - Flucht über Gehwege und durch Sackgassen

Hagen-Boele (ots)

Am Dienstag (02.09.2025) fuhr ein Taxifahrer seinen Kunden gegen 22:15 Uhr durch den Hagener Norden. Kurz zuvor hatte dieser ihn abgeholt, da der Mann zu einer Sparkasse gebracht werden wollte. Während der Fahrt änderte der Gast mehrfach das Ziel. Als schlussendlich eine Rechnung von über 30 Euro zustande kam, beschimpfte der Gauner den Taxifahrer als Teufel und bezeichnete die Rechnung als zu hoch. Anschließend floh er aus dem Fahrzeug. Dabei wählte er bewusst Sackgassen und Gehwege, damit er den Taxifahrer abschütteln konnte. Die hinzugerufene Polizei konnte den Geflohenen auch im Rahmen einer Fahndung nicht mehr antreffen. Erste Ermittlungen deuten jedoch auf einen 64-Jährigen hin. Die Kriminalpolizei hat den Sachverhalt jetzt übernommen. (hir)

