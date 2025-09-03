PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hagen

POL-HA: Taxikunde prellt Rechnung - Flucht über Gehwege und durch Sackgassen

Hagen-Boele (ots)

Am Dienstag (02.09.2025) fuhr ein Taxifahrer seinen Kunden gegen 22:15 Uhr durch den Hagener Norden. Kurz zuvor hatte dieser ihn abgeholt, da der Mann zu einer Sparkasse gebracht werden wollte. Während der Fahrt änderte der Gast mehrfach das Ziel. Als schlussendlich eine Rechnung von über 30 Euro zustande kam, beschimpfte der Gauner den Taxifahrer als Teufel und bezeichnete die Rechnung als zu hoch. Anschließend floh er aus dem Fahrzeug. Dabei wählte er bewusst Sackgassen und Gehwege, damit er den Taxifahrer abschütteln konnte. Die hinzugerufene Polizei konnte den Geflohenen auch im Rahmen einer Fahndung nicht mehr antreffen. Erste Ermittlungen deuten jedoch auf einen 64-Jährigen hin. Die Kriminalpolizei hat den Sachverhalt jetzt übernommen. (hir)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Alle Meldungen Alle
  • 03.09.2025 – 10:30

    POL-HA: 32-Jährige wirft in Fastfood-Restaurant mit Essen um sich

    Hagen-Vorhalle (ots) - In einem Fastfood-Restaurant in Vorhalle warf eine 32-Jährige am Dienstag (02.09.2025) mit Essen um sich und versuchte, zwei Männer anzugreifen. Die 20- und 21-jährigen Männer gingen um etwa 16.45 Uhr in das Restaurant an der Herdecker Straße und gaben ihre Bestellungen auf. Kurze Zeit später betrat eine 32-jährige Bekannte der beiden das ...

    mehr
  • 03.09.2025 – 09:20

    POL-HA: Festnahme nach zwei Ladendiebstählen

    Hagen-Mitte (ots) - In einer Drogerie in der Hohenzollernstraße wurde am Dienstag (02.09.2025) ein Ladendieb auf frischer Tat ertappt. Um 15.15 Uhr beobachtete ein Mitarbeiter den 42-Jährigen und sah, wie der Mann Parfüm im Wert von über 500 Euro in seiner Jacke versteckte. Als er den Ausgang passiert hatte, sprach der Zeuge den Ladendieb an und verständigte anschließend die Polizei. Der 42-Jährige gab die Tat ...

    mehr
  • 03.09.2025 – 08:15

    POL-HA: Kind wird angefahren und leicht verletzt

    Hagen-Mitte (ots) - Ein vierjähriges Mädchen rannte am Dienstagabend (02.09.2025) auf die Straße und wurde angefahren. Anschließend musste es ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden. Der 37-jährige Fahrer eines Opel Zafira bog um etwa 19.15 Uhr verbotenerweise vom Märkischen Ring nach links in die Buschhofstraße ab. Während des Abbiegevorgangs hielt sich ein Kind auf dem dortigen Bürgersteig auf, das ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren