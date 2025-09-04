PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsunfall in Eilpe - 32-jähriger Beifahrer leicht verletzt

POL-HA: Verkehrsunfall in Eilpe - 32-jähriger Beifahrer leicht verletzt
Hagen-Eilpe (ots)

In Eilpe wurde am Mittwochnachmittag (03.09.2025) ein 32-jähriger Mann bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Gegen 16.00 Uhr fuhr eine 37-jährige Frau mit ihrem Hyundai über die Frankfurter Straße in Richtung der Eilper Straße. Auf Höhe einer dortigen Tankstelle wollte ein 37-jähriger Mann mit seinem BMW von der Linksabbiegerspur nach rechts auf die Fahrspur für den Verkehr in Richtung Eilpe wechseln. Dabei übersah er den Hyundai und die 37-Jährige wich nach recht aus. Sie kollidierte mit der Bordsteinkante, wobei der vordere rechte Reifen des PKW platzte. Ihr 32-jähriger Beifahrer wurde leicht verletzt. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (sen)

