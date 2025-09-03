PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hagen

POL-HA: Unfall am Boeler Ring - Auto bleibt auf dem Dach nach Überschlag liegen

Hagen-Boele (ots)

Am Mittwochmorgen (03.09.2025) kam es zu einem Verkehrsunfall auf dem Boeler Ring. Gegen 09:45 Uhr fuhr dort eine 68-Jährige mit ihrem Audi in Richtung Hengsteyer Straße. Als sie die Spur wechselte, touchierte sie einen neben ihr fahrenden LKW. Die Hagenerin verlor die Kontrolle über den Audi, welcher sich überschlug und im Graben auf dem Dach zum Stillstand kam. Sie konnte sich mit Unterstützung durch Ersthelfer aus dem Fahrzeug befreien und wurde leichtverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei musste die Unfallstelle zunächst komplett sperren, konnte den Verkehr jedoch wenig später einspurig an dem Einsatzort vorbeiführen. Die Beamten legten eine Unfallanzeige vor. Das Verkehrskommissariat ermittelt jetzt, wie es zu dem Unfall kommen konnte. (hir)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Alle Meldungen Alle
  • 03.09.2025 – 11:35

    POL-HA: Hagener fährt unter Drogeneinfluss und ohne Versicherungsschutz mit E-Scooter

    Hagen-Mitte (ots) - Da ein Hagener Dienstagmorgen (02.09.2025) mit einem E-Scooter ohne gültigen Versicherungsschutz im öffentlichen Verkehrsraum fuhr, erhielt der 25-Jährige eine Strafanzeige. Polizisten stoppten ihn, als er aus Richtung der Hindenburgstraße kommend die Gerberstraße befuhr. Als die Beamten den Mann ansprachen, bemerkten sie seine auffällig ...

    mehr
  • 03.09.2025 – 11:00

    POL-HA: Taxikunde prellt Rechnung - Flucht über Gehwege und durch Sackgassen

    Hagen-Boele (ots) - Am Dienstag (02.09.2025) fuhr ein Taxifahrer seinen Kunden gegen 22:15 Uhr durch den Hagener Norden. Kurz zuvor hatte dieser ihn abgeholt, da der Mann zu einer Sparkasse gebracht werden wollte. Während der Fahrt änderte der Gast mehrfach das Ziel. Als schlussendlich eine Rechnung von über 30 Euro zustande kam, beschimpfte der Gauner den ...

    mehr
  • 03.09.2025 – 10:30

    POL-HA: 32-Jährige wirft in Fastfood-Restaurant mit Essen um sich

    Hagen-Vorhalle (ots) - In einem Fastfood-Restaurant in Vorhalle warf eine 32-Jährige am Dienstag (02.09.2025) mit Essen um sich und versuchte, zwei Männer anzugreifen. Die 20- und 21-jährigen Männer gingen um etwa 16.45 Uhr in das Restaurant an der Herdecker Straße und gaben ihre Bestellungen auf. Kurze Zeit später betrat eine 32-jährige Bekannte der beiden das ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren