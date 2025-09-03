Polizei Hagen

POL-HA: Unfall am Boeler Ring - Auto bleibt auf dem Dach nach Überschlag liegen

Hagen-Boele (ots)

Am Mittwochmorgen (03.09.2025) kam es zu einem Verkehrsunfall auf dem Boeler Ring. Gegen 09:45 Uhr fuhr dort eine 68-Jährige mit ihrem Audi in Richtung Hengsteyer Straße. Als sie die Spur wechselte, touchierte sie einen neben ihr fahrenden LKW. Die Hagenerin verlor die Kontrolle über den Audi, welcher sich überschlug und im Graben auf dem Dach zum Stillstand kam. Sie konnte sich mit Unterstützung durch Ersthelfer aus dem Fahrzeug befreien und wurde leichtverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei musste die Unfallstelle zunächst komplett sperren, konnte den Verkehr jedoch wenig später einspurig an dem Einsatzort vorbeiführen. Die Beamten legten eine Unfallanzeige vor. Das Verkehrskommissariat ermittelt jetzt, wie es zu dem Unfall kommen konnte. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell