POL-HA: Mann betritt Restaurant und möchte in Küche gelangen

Hagen-Mitte (ots)

In der Bergstraße betrat ein Hagener am Mittwoch (03.09.2025) gegen 13:50 Uhr ein Restaurant, lief an einer Mitarbeiterin vorbei und wollte in die Küche gelangen. Als sich die 57-Jährige dem Mann daraufhin in den Weg stellte, habe er ihr Handgelenk ergriffen und verdreht. Die Frau verspürte nach dem Vorfall leichte Schmerzen, gab aber an, keine medizinische Versorgung zu benötigen. Polizisten trafen den 47-Jährigen in der Nähe des Restaurants an. Da sich Hinweise auf eine psychische Erkrankung ergaben, informierten die Beamten den Ordnungsdienst der Stadt. Der Mann wurde im weiteren Verlauf einer medizinischen Einrichtung zugeführt. (arn)

