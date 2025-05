LPI-GTH: Körperverletzung - Zeugenaufruf

Ilmenau (ots) - Ein mittels Fahrradschloss im Bereich Gustav-Kirchhoff-Straße abgestelltes E-Bike entwendeten ein oder mehrere Unbekannte gestern, in der Zeit zwischen 13.00 Uhr und 15.45 Uhr. Das Beutegut der Marke "Raymon" in den Farben Blau und Gold hat einen Wert von rund 4.100 Euro. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0109217/2025) entgegen. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha ...

