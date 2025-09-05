Polizei Hagen

POL-HA: 20-jähriger Ladendieb hat Messer dabei

Hagen-Mitte (ots)

Ein 20-Jähriger versuchte am Donnerstag (04.09.2025) in einem Supermarkt in der Innenstadt einen Ladendiebstahl zu begehen. Der junge Mann hatte ein Messer dabei.

Der 20-Jährige begab sich gegen 15.30 Uhr in den Supermarkt an der Elberfelder Straße und führte einen Rucksack mit sich. Ein Ladendetektiv beobachtete, wie er mehrere Produkte einpackte und beabsichtigte, das Geschäft zu verlassen, ohne die Ware zu bezahlen. Der Detektiv konnte den 20-Jährigen aufhalten. Bei einer Nachschau fand er ein Messer in seiner Bauchtasche. Als alarmierte Polizeibeamte vor Ort eintrafen, stellten sie das Messer sowie den Rucksack, in dem das Diebesgut transportiert wurde, sicher. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige. (rst)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell