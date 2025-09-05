Polizei Hagen

POL-HA: 24-Jähriger mit Schlagring unterwegs

Hagen-Hochschulviertel (ots)

Am Donnerstag (04.09.2025) kontrollierte die Polizei einen 24-Jährigen in der Gneisenaustraße nach einem Einsatz mit Streitigkeiten. Die Beamten durchsuchten den Hagener und fanden dabei einen Schlagring auf, den er zugriffsbreit in der Jackentasche trug. Der junge Mann erklärte, dass er die Waffe bei sich trage, um sich im Notfall verteidigen zu können. Bei Schlagringen handelt es sich um verbotene Gegenstände, die weder geführt, noch besessen werden dürfen. Die Beamten legten eine Strafanzeige wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz vor. (hir)

