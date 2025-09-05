PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hagen

POL-HA: 24-Jähriger mit Schlagring unterwegs

Hagen-Hochschulviertel (ots)

Am Donnerstag (04.09.2025) kontrollierte die Polizei einen 24-Jährigen in der Gneisenaustraße nach einem Einsatz mit Streitigkeiten. Die Beamten durchsuchten den Hagener und fanden dabei einen Schlagring auf, den er zugriffsbreit in der Jackentasche trug. Der junge Mann erklärte, dass er die Waffe bei sich trage, um sich im Notfall verteidigen zu können. Bei Schlagringen handelt es sich um verbotene Gegenstände, die weder geführt, noch besessen werden dürfen. Die Beamten legten eine Strafanzeige wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz vor. (hir)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Alle Meldungen Alle
  • 05.09.2025 – 09:15

    POL-HA: 78-Jähriger will Grillen verbieten und bedroht Nachbarn mit Gasdruckpistole

    Hagen-Eckesey (ots) - "Ich gebe euch 15 Minuten Zeit, den Grill auszumachen. Wenn ihr nicht aufhört, können wir das auch anders regeln." Das offenbarte ein 78-Jähriger am Donnerstag (04.09.2025) seinen Nachbarn in der Eckeseyer Straße, die im Garten grillten. Im Anschluss zog der Senior eine Pistole aus seiner Hosentasche, um seiner Forderung Ausdruck zu verleihen. ...

    mehr
  • 05.09.2025 – 09:13

    POL-HA: 20-jähriger Ladendieb hat Messer dabei

    Hagen-Mitte (ots) - Ein 20-Jähriger versuchte am Donnerstag (04.09.2025) in einem Supermarkt in der Innenstadt einen Ladendiebstahl zu begehen. Der junge Mann hatte ein Messer dabei. Der 20-Jährige begab sich gegen 15.30 Uhr in den Supermarkt an der Elberfelder Straße und führte einen Rucksack mit sich. Ein Ladendetektiv beobachtete, wie er mehrere Produkte einpackte und beabsichtigte, das Geschäft zu verlassen, ohne ...

    mehr
  • 05.09.2025 – 07:53

    POL-HA: Einbruch in ehemaliges Krankenhaus - wer kann Hinweise geben?

    Hagen-Boele (ots) - Zwischen Mittwoch (03.09.2025) gegen 15 Uhr und Donnerstag (04.09.2025) gegen 7 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in das leerstehende St. Johannes-Hospital ein. Die Unbekannten drangen im Bereich des Kellers durch gewaltsames Öffnen eines Fensters in das Gebäude in der Hospitalstraße ein. Innerhalb des ehemaligen Krankenhauses beschädigten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren