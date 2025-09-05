POL-HA: 24-Jähriger mit Schlagring unterwegs
Hagen-Hochschulviertel (ots)
Am Donnerstag (04.09.2025) kontrollierte die Polizei einen 24-Jährigen in der Gneisenaustraße nach einem Einsatz mit Streitigkeiten. Die Beamten durchsuchten den Hagener und fanden dabei einen Schlagring auf, den er zugriffsbreit in der Jackentasche trug. Der junge Mann erklärte, dass er die Waffe bei sich trage, um sich im Notfall verteidigen zu können. Bei Schlagringen handelt es sich um verbotene Gegenstände, die weder geführt, noch besessen werden dürfen. Die Beamten legten eine Strafanzeige wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz vor. (hir)
Rückfragen bitte an:
Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de
Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen
Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell