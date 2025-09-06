Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsunfall mit Verletzten

Hagen (ots)

Am Freitagnachmittag kam es um 17:40 Uhr auf der Alexanderstraße (Höhe Haus Nr. 6) in Hagen zu einem schweren Verkehrsunfall.

Ein Autofahrer (82, Mercedes SUV, schwarz) fuhr in Begleitung seiner Ehefrau (82) aus einer Grundstücksausfahrt auf die Alexanderstraße und bog nach links ab, um in Richtung Fuhrparkbrücke weiterzufahren.

Hierbei übersah er offenbar einen von rechts kommenden PKW (Mercedes A-Klasse, grau) mit seinem 20jährigen Fahrer am Steuer, der ebenfalls in Richtung Fuhrparkbrücke unterwegs war.

Mittig der Fahrbahn kam es zum Zusammenstoß beider Autos. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der schwarze Mercedes zunächst gegen einen geparkten PKW (Fiat 500) und anschließend gegen eine Hauswand geschleudert.

Der 82jährige Mann und seine Beifahrerin waren äußerlich nicht verletzt, wurden aber vorsorglich in einem Krankenhaus medizinisch versorgt.

Der 20jährige Mann klagte über Schmerzen im Nacken und der Wirbelsäule. Er wurde zur stationären Behandlung ebenfalls in ein Krankenhaus überführt und gilt als schwerverletzt.

An den beiden Mercedes-Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Diese Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der geparkte Fiat wurde leicht beschädigt, ebenso wie die Hauswand (beschädigter Außenputz).

Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache übernimmt das Verkehrskommissariat des PP Hagen, da unabhängige Zeugen berichteten, dass der 20jährige Mann mit seinem Auto augenscheinlich deutlich zu schnell unterwegs gewesen sein soll. (tr)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell