Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsunfall mit E-Scooter

Hagen (ots)

Am Samstagmorgen gegen 07:45 Uhr fuhr eine Jugendliche (17) mit einem E-Scooter die Herdecker Straße aus Vorhalle kommend entlang und nutze dazu den Radweg. Sie war in Begleitung eines Freundes (24), der ebenfalls auf einem E-Scooter unterwegs war.

An der Kreuzung Herdecker Straße / Becheltestraße wollten beide die Straßenseite wechseln und überquerte an der dafür vorgesehenen Stelle bei Grünlicht fahrenderweise die Straße.

Während der Fahrt prallte die Frau gegen einen auf der dortigen Mittelinsel befindlichen Ampelmast. Hierbei zog sie sich Kopfverletzungen (geschwollene Nase und Oberlippe) zu. Darüber hinaus schlug sie sich mindestens einen Zahn aus.

Warum sie gegen den Ampelmast gefahren ist, konnte die junge Frau den Polizeibeamten nicht sagen. Allerdings räumte sie ein, vor Fahrtantritt Ecstasy konsumiert zu haben und regelmäßig Cannabis einzunehmen. U. a. aufgrund dieser Angaben folgten nach der medizinischen Behandlung in einem Krankenhaus ein Drogenvortest sowie eine anschließende Blutprobenentnahme.

Bei dem Begleiter der Frau wurden ebenfalls Anzeichen für einen Drogenkonsum festgestellt und durch einen Drogenvortest bestätigt. Auch ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Die Beamten legten gegen beide Personen jeweils eine Strafanzeige vor. Die Jugendliche wurde ihren Eltern übergeben. (tr)

