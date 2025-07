Wassenberg-Myhl (ots) - Zwei Pkw, die an der Klosterstraße und an der Hochfeldstraße parkten, wurden in der Nacht zu Sonntag (27. Juli) durch bislang unbekannte Täter aufgebrochen. Aus einem Pkw wurde eine Geldbörse mit Bargeld entwendet, aus dem zweiten Fahrzeug nach dem Einschlagen der Seitenscheibe eine Geldbörse. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

