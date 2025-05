Polizeiinspektion Lauterecken

POL-PILEK: Fahrzeug beschädigt - Wer kann Hinweise geben?

St. Julian (ots)

Mehrere Kratzer musste eine 39-jährige Frau an ihrem silbernen Toyota feststellen. Das Fahrzeug stand am Donnerstag in der Zeit von 15:30 bis 19:50 Uhr in der Hauptstraße in St. Julian. Bisang unbekannte Täter zerkratzten mit einem spitzen Gegenstand die Heckklappe und den hinteren linken Kotflügel. Unter anderem wurde ein Herz in den Lack geritzt. Wenn sie etwas verdächtiges wahrgenommen haben melden sie sich bitte unter der Telefonnummer 0631-36914599 bei der Polizei Lauterecken.|pilek

