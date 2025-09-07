PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hagen

POL-HA: Pferde auf der Straße

Hagen (ots)

Gestern Morgen um kurz nach 7 Uhr erreichten die Polizei mehrere Meldungen von Verkehrsteilnehmern, die von auf der Straße freilaufenden Pferden berichteten.

Tatsächlich trafen die eingesetzten Polizeibeamten auf der Selbecker Straße in Eilpe auf drei freilaufende Pferde. Es handelte sich hierbei um zwei ausgewachsene Pferde und ein Fohlen. Alle drei Tiere trugen kein Zaumzeug, waren aber zutraulich und entspannt und standen letztendlich auf dem Parkplatz eines ansässigen Discounter-Marktes.

Mithilfe von Anwohnern gelang es alle drei Pferde zu sichern und somit mögliche Gefahren für Mensch und Tier zu verhindern. Die Pferde wurden im Anschluss durch eine fachkundige Anwohnerin auf eine eingezäunte Weide geführt, wo sie zunächst verbleiben konnten.

Die Suche nach den Eigentümern der Pferde gestaltete sich aufwendig und dauerte letztendlich über eine Stunde. Warum und wie die Pferde von ihrer Weide auf die Straße gelangen konnten, ist bislang unklar. (tr)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Leitstelle
Telefon: 02331 986 2066
E-Mail: fld.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA/
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

