Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Fahrrad in Gleise gelegt - Bundespolizei sucht Zeugen

Flieden (Landkreis Fulda) (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (6.7.), gegen 5 Uhr, kam es zu einem Vorfall im Bereich des Bahnhofs Flieden. Eine bislang unbekannte Person legte ein Fahrrad in die Gleise. Der Lokführer eines durchfahrenden Güterzuges bemerkte das Hindernis im Gleisbereich unmittelbar vor der Einfahrt in den Bahnhof Flieden und leitete eine Schnellbremsung ein. Trotz der eingeleiteten Schnellbremsung wurde das Fahrrad am Hinterrad von der Lok erfasst. Der Güterzug kam zum Stillstand. Verletzt wurde niemand. Es entstand kein Personen- oder Sachschaden am Zug.

Der Lokführer gab zudem an, keine Person im oder am Gleis wahrgenommen zu haben. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durch Beamte des Bundespolizeireviers Fulda konnte der Güterzug seine Fahrt um kurz nach 6 Uhr fortsetzen.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet.

Zeugen gesucht! Wer Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0561-81616 0 zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell