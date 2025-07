Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung und Einbruch in Materiallager

Hungen (Landkreis Gießen) (ots)

In der Zeit zwischen Freitag, dem 27.6., 16 Uhr und Samstag, dem 28.6., 8 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Materiallager der Deutschen Bahn AG in Hungen (Rotfeldstraße 34). Ein bislang unbekannter Täter - oder mehrere Täter - verschafften sich vermutlich durch das gewaltsame Einschlagen von mehreren Fenstern Zutritt zum Lager. Im Inneren wurden nach bisherigen Erkenntnissen mehrere Scheiben beschädigt und Material aus dem Lager durch ein Fenster nach draußen geworfen.

Der entstandene Sachschaden wird auf 11.500 Euro geschätzt. Die genaue Art und Menge des entwendeten oder beschädigten Materials sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung und Einbruchdiebstahls eingeleitet.

Wer Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0561-81616 0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell