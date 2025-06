Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Unfallflucht am Bahnübergang - Schrankenanlage beschädigt - Zeugen gesucht!

Garbenteich - Dorf-Güll (ots)

Am Freitag, den 27.6., wurde der Bundespolizeiinspektion Kassel gegen 13:45 Uhr mitgeteilt, dass es am Bahnübergang auf der Bundesstraße L3131 (Garbenteich in Richtung Dorf-Güll) zu einem Vorfall gekommen sei. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer den Bahnübergang (Bahnstrecke Gießen-Gelnhausen), als sich die Halbschranken senkten. Dabei touchierte er einen der Schrankenbäume. Anschließend entfernte sich der Fahrer unerlaubt vom Unfallort. Durch die Kollision wurde der Antrieb der Schrankenanlage so stark beschädigt, dass dieser ausgetauscht werden muss. Der Schrankenbaum ließ sich nicht mehr vollständig schließen. Die vorläufige Schadenshöhe wird auf 3000 Euro geschätzt.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

Wer Angaben zu dem Vorfall oder Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug oder dessen Fahrer machen kann, wird gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion Kassel unter der Telefonnummer 0561-81616 0 zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell