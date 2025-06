Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Landkreis Schwalm-Eder, Gemarkung Borken: Tödlicher Verkehrsunfall

Am Samstag, 14.06.2025, 20:10 Uhr, kam es in der Gemarkung Borken zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Ein 31-jähriger Fahrzeugführer aus Borken befuhr mit seinem PKW VW Bora die Landstraße 3150 aus Richtung Fritzlar in Richtung Borken. Ein 33-jähriger Motorradfahrer aus Homberg befuhr mit seinem Krad Suzuki die Landstraße 3223 aus Richtung Borken in Richtung Bad Zwesten. Im Kreuzungsbereich der beiden Landstraßen kam es in der Gemarkung Borken zum Zusammenstoß zwischen dem PKW und dem Krad. Durch den Aufprall wurde der Kradfahrer so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der PKW-Fahrer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus transportiert. An dem PKW und an dem Krad entstand jeweils ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000,- Euro Die beiden Landstraßen waren im Bereich der Unfallstelle bis gegen 22:30 Uhr voll gesperrt. Zur Rekonstruktion des genauen Unfallhergangs wurde ein Gutachter eingeschaltet. Beamte der Polizeistation Homberg haben den Verkehrsunfall aufgenommen.

