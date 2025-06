Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht auf L3311 bei Rengershausen gesucht

Kassel (ots)

Baunatal-Rengershausen:

Am gestrigen Donnerstagmorgen kam es auf der Landesstraße 3311 bei Baunatal-Rengershausen zu einem Verkehrsunfall. Die Fahrerin eines schwarzen Audi Q7 war dort aus Richtung des Volkswagenwerks kommend unterwegs. Dabei nutzte sie die Geradeausspur, um unter der Autobahnbrücke hindurch zu fahren. Noch vor der Brücke soll sich dann von hinten ein schwarzer Mercedes Viano mit WA-Kennzeichen mit hoher Geschwindigkeit genähert haben. Der Mercedes sei zunächst auf der Rechtsabbiegerspur, welche auf die Autobahn 49 in Richtung Fritzlar führt, unterwegs gewesen und habe sie zunächst rechts überholt, wie die Fahrerin des Audis gegenüber der Polizei angab. Als der Mercedes dann versucht habe, vor ihr einzubiegen, sei dieser mit seiner hinteren, linken Fahrzeugecke gegen die vordere, rechte Fahrzeugseite des Audis gestoßen. Doch anstatt anzuhalten und sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, habe der Fahrer des Mercedes seine Unfallgegnerin noch durch das Zeigen des Mittelfingers beleidigt. Anschließend sei er auf die A49 in Richtung Kassel aufgefahren und schließlich über die A44 Richtung Dortmund geflüchtet. Der entstandene Schaden an dem Audi beträgt mehrere tausend Euro.

Ein mutmaßlicher Verursacher des Unfalles konnte zwischenzeitlich durch die Polizei ermittelt werden. Zur genauen Klärung bitten die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei jedoch um Hinweise weiterer Unfallzeugen. Diese werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell