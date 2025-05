Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg-Füchtorf. Diebe bestahlen Senior

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 28.5.2025 fuhren zwei Männer mit einem bordauxfarbenen Bulli durch die Straße Goldbrink in Füchtorf. Sie spielten die typische Schrotthändlermusik ab und sprachen einen Senior an, der sich draußen aufhielt. Dieser wollte Altbatterien übergeben, so dass beide Männer mit ihm zu seiner Wohnung gingen. Während einer angab, zur Toilette gehen zu wollen, lenkte der andere Mann den Füchtorfer ab. Später fuhr das Duo weiter und der Senior stellte den Diebstahl von Schmuck fest.

Einer der beiden Tatverdächtigen ist 30 bis 35 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß, hat schwarze Haare sowie eine stabile Figur, eine etwas dunklere Gesichtsfarbe, trug einen Dreitagebart und sprach hochdeutsch. Der zweite Tatverdächtige ist geschätzt gleichalt, hat schwarze Haare und ist etwa 1,70 Meter groß.

Wer kann Angaben zu den Tatverdächtigen oder dem bordauxfarbenen Transporter machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

