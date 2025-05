Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt. Zu schnelle Autofahrerin war alkoholisiert

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 29.5.2025, 23.20 Uhr hielten Polizisten eine Autofahrerin in Drensteinfurt an, da sie zu schnell auf der B 63 fuhr. Außerdem hatten sie beobachtet, dass die Frau unsicher und auf ein vor ihr fahrendes Fahrzeug dicht auffuhr. Bei der Kontrolle wurde schnell deutlich, dass die 39-Jährige alkoholisiert war. Da der Wert des Atemalkoholtests über der absoluten Fahruntüchtigkeit lag, ließen die Beamten ihr eine Blutprobe entnehmen. Sie stellten den Führerschein der Frau aus Hamm sicher, leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen sie ein und untersagten ihr die Nutzung von Kraftfahrzeugen.

