Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Landkreis Waldeck-Frankenberg (Frankenberg/Eder) -- tödlicher Verkehrsunfall --

Kassel (ots)

Ein Pkw befuhr am heutigen Nachmittag, gegen 14:39 Uhr, die B 252 von Korbach kommend in Richtung Marburg. Ein Sattelzug befuhr zum gleichen Zeitpunkt die B252 in der Gegenrichtung. Aus bisher unbekannten Gründen geriet der 67 jährige Pkw- Führer mit seinem PKW in einer Gefällstrecke und leichten Rechtskurve auf den Gegenfahrstreifen und stieß frontal mit dem entgegenkommenden Sattelzug zusammen. Der Pkw Führer wurde eingeklemmt und verstarb auf Grund seiner schwersten Verletzungen noch im Pkw. Die Sachschadenshöhe wird auf rund 80.000,- Euro geschätzt.

