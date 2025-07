BPOL-KS: Zeugenaufruf nach Diebstahl von Kupferkabeln auf Bahnstrecke zwischen Aßlar und Wetzlar

Hungen (Landkreis Gießen) (ots) - In der Zeit zwischen Freitag, dem 27.6., 16 Uhr und Samstag, dem 28.6., 8 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Materiallager der Deutschen Bahn AG in Hungen (Rotfeldstraße 34). Ein bislang unbekannter Täter - oder mehrere Täter - verschafften sich vermutlich durch das gewaltsame Einschlagen von mehreren Fenstern Zutritt zum Lager. ...

