PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hagen

POL-HA: Nächtlicher Randalierer in Altenhagen in Gewahrsam genommen

Hagen-Altenhagen (ots)

Polizeibeamte nahmen in der Nacht auf Sonntag (07.09.2025) in Altenhagen einen 35-jährigen Randalierer in Gewahrsam. Anwohner der Weißenburger Straße alarmierten die Polizei gegen 02.20 Uhr. Der 35-Jährige schrie vor einem Mehrfamilienhaus laut herum und verhielt sich aggressiv. Als die Beamten ihn ansprachen, beruhigte er sich kurzzeitig, wurde dann aber wieder aggressiver. Die Polizisten mussten ihn davon abhalten, Passanten körperlich anzugehen. Durch sein Verhalten störte der Randalierer außerdem die Nachtruhe der Anwohner. Weil der 35-Jährige sich nicht beruhigen ließ, legten die Beamten ihm Handschellen an und nahmen ihn in Gewahrsam. Im Streifenwagen beschimpfte er die Einsatzkräfte durchgehend und forderte sie zum Kampf auf. Der Mann war deutlich alkoholisiert und musste bis zur Ausnüchterung in der Gewahrsamszelle verbleiben. (sen)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Alle Meldungen Alle
  • 08.09.2025 – 07:00

    POL-HA: Verkehrssicherheitsberater der Hagener Polizei besuchen Markt

    Hagen-Altenhagen (ots) - Am Mittwoch, 10. September 2025, besuchen die Verkehrssicherheitsberater der Hagener Polizei den Markt Altenhagen - die Polizistinnen und Polizisten informieren Interessierte während der Marktzeit an einem Stand über unterschiedliche Verkehrssicherheitsthemen. Gerade das Thema E-Bikes/Pedelecs liegt ihnen dabei besonders am Herzen. Denn die höhere Fahrgeschwindigkeit der Räder in Kombination ...

    mehr
  • 07.09.2025 – 08:11

    POL-HA: Pferde auf der Straße

    Hagen (ots) - Gestern Morgen um kurz nach 7 Uhr erreichten die Polizei mehrere Meldungen von Verkehrsteilnehmern, die von auf der Straße freilaufenden Pferden berichteten. Tatsächlich trafen die eingesetzten Polizeibeamten auf der Selbecker Straße in Eilpe auf drei freilaufende Pferde. Es handelte sich hierbei um zwei ausgewachsene Pferde und ein Fohlen. Alle drei Tiere trugen kein Zaumzeug, waren aber zutraulich und entspannt und standen letztendlich auf dem Parkplatz ...

    mehr
  • 07.09.2025 – 06:46

    POL-HA: Verkehrsunfall mit E-Scooter

    Hagen (ots) - Am Samstagmorgen gegen 07:45 Uhr fuhr eine Jugendliche (17) mit einem E-Scooter die Herdecker Straße aus Vorhalle kommend entlang und nutze dazu den Radweg. Sie war in Begleitung eines Freundes (24), der ebenfalls auf einem E-Scooter unterwegs war. An der Kreuzung Herdecker Straße / Becheltestraße wollten beide die Straßenseite wechseln und überquerte an der dafür vorgesehenen Stelle bei Grünlicht ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren