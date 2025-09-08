Polizei Hagen

POL-HA: Nächtlicher Randalierer in Altenhagen in Gewahrsam genommen

Hagen-Altenhagen (ots)

Polizeibeamte nahmen in der Nacht auf Sonntag (07.09.2025) in Altenhagen einen 35-jährigen Randalierer in Gewahrsam. Anwohner der Weißenburger Straße alarmierten die Polizei gegen 02.20 Uhr. Der 35-Jährige schrie vor einem Mehrfamilienhaus laut herum und verhielt sich aggressiv. Als die Beamten ihn ansprachen, beruhigte er sich kurzzeitig, wurde dann aber wieder aggressiver. Die Polizisten mussten ihn davon abhalten, Passanten körperlich anzugehen. Durch sein Verhalten störte der Randalierer außerdem die Nachtruhe der Anwohner. Weil der 35-Jährige sich nicht beruhigen ließ, legten die Beamten ihm Handschellen an und nahmen ihn in Gewahrsam. Im Streifenwagen beschimpfte er die Einsatzkräfte durchgehend und forderte sie zum Kampf auf. Der Mann war deutlich alkoholisiert und musste bis zur Ausnüchterung in der Gewahrsamszelle verbleiben. (sen)

