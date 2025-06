Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Auto gestreift und geflüchtet

Pirmasens (ots)

Die Polizei sucht den Verursacher, der in der Nacht von Montag (16.06.25) auf Dienstag (17.06.25) in der Richard-Dippold-Straße ein Auto gestreift und geflüchtet ist. Der weiße VW T-Roc des Geschädigten stand im Bereich der Einmündung zur Mozartstraße am rechten Fahrbahnrand. Vermutlich beim Vorbeifahren oder beim Ein-/Ausparken streifte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer das Fahrzeug und beschädigte dieses am vorderen linken Kotflügel und der Stoßstange. Nach derzeitigem Kenntnisstand wird der Sachschaden auf mindestens 5.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrerflucht eingeleitet. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15099 oder per E-Mail unter pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |krä

