Polizei Hagen

POL-HA: Alleinunfall: Motorradfahrer stürzt bei "Wheelie"-Versuch

Hagen-Vorhalle (ots)

Ein 37-jähriger Motorradfahrer kam am Samstagabend (06.09.2025) zu Fall, als er beim Anfahren an einer Ampel mutmaßlich zu stark beschleunigte, um einen sogenannten Wheelie zu machen. Der Mann war mit seiner Maschine der Marke Aprilia um etwa 19.15 Uhr auf der Herdecker Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. An der Kreuzung zum Sporbecker Weg beschleunigte er sein Motorrad an der dortigen Ampel so stark, dass er laut Zeugenaussagen den vorderen Teil der Maschine hochziehen konnte, um mutmaßlich einen "Wheelie" zu machen. Der vermeintliche Versuch missglückte ihm jedoch und der 37-Jährige stürzte mitsamt seinem Rad zu Boden. Er zog sich leichte Verletzungen zu, die von alarmierten Rettungskräften zunächst an der Unfallstelle und anschließend in einem Krankenhaus ambulant behandelt wurden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (rst)

