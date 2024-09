Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbrecher auf frischer Tat gestellt

Arnstadt (ots)

Heute Morgen gegen 04.00 Uhr wurde die Polizei über einen möglichen Einbruch in eine Gartenlaube einer Kleingartenanlage in der Gothaer Straße informiert. Die wenig später eintreffenden Beamten konnten einen 48-jährigen Mann feststellen, der gerade im Begriff war, in eine Gartenhütte einzubrechen. Der Mann wurde zunächst vorläufig festgenommen. Erst in der Freitagnacht kam es in der selbigen Kleingartenanlage zu Einbrüchen in fünf Gartenparzellen. Dabei wurden u.a. diverse Werkzeuge und Küchengeräte im Gesamtwert von circa 800 Euro entwendet und ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 1000 Euro verursacht. Ob der festgenommene Mann auch mit diesen Taten in Zusammenhang steht, ist Gegenstand der weiteren polizeilichen Ermittlungen. Zeugen der Einbrüche werden gebeten, sich bei der PI Arnstadt/ Ilmenau (03677-601124) unter Angabe der Bezugsnummer 0253280/2024 zu melden. (mla)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell