POL-HA: Junger Mann zeigt 19-jährige Stalkerin an
Hagen (ots)
Nach zwei Jahren entschied sich ein junger Mann aus Hohenlimburg richtigerweise dazu, seine 19-jährige Stalkerin anzuzeigen. Der Hohenlimburger befand sich im Jahr 2023 in einer Beziehung mit der Frau. Nachdem er die Beziehung beendet hatte und den Kontaktabbruch eingefordert hatte, schickte sie sowohl ihm als auch seinen Angehörigen mit Zweitaccounts in den Sozialen Medien vielfach Nachrichten. Zudem bemühte sich die 19-Jährige um die Beschäftigung in der Arbeitsstelle des Hageners. Da die Belästigungen trotz aller Bemühungen des Hohenlimburgers anhielten, brachte er das Stalking durch die Ex-Partnerin schließlich zur Anzeige. Die Ermittlungen übernimmt nun die Kriminalpolizei. (rst)
