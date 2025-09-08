Polizei Hagen

POL-HA: Einkaufswagen beschädigt Auto - Polizei sucht Zeugen

Hagen-Altenhagen (ots)

Am Mittwochnachmittag (03.09.2025) rollte ein Einkaufswagen die abschüssige Gertrudstraße hinab und stieß am Märkischen Ring gegen einen Seat Arona, der dadurch leicht beschädigt wurde. Die Polizei bittet nun um Hinweise.

Der Halter des Seat hielt mit seinem Wagen um etwa 16 Uhr am Märkischen Ring, auf Höhe der Einmündung zur Gertrudstraße. Der 21-Jährige berichtete, dass plötzlich ein Einkaufswagen aus der Gertrudstraße auf sein Auto zurollte und es mehrfach touchierte. Anschließend rollte der Einkaufswagen weiter und kam auf der gegenüberliegenden Seite zu Fall. Es entstanden mehrere Schäden an dem Seat. Der 21-Jährige meldete den Vorfall der Polizei, die nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie Sachbeschädigung ermittelt. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zur Herkunft des rollenden Einkaufswagens geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter der 02331 986 2066 zu melden. (rst)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell